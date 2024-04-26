Adana'da bir kişi iş yerinde darbedilip cep telefonu gasbedildi, sanık hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da bir kişi iş yerinde darbedilip cep telefonu gasbedildi, sanık hakkında dava açıldı

Adana\'da bir kişi iş yerinde darbedilip cep telefonu gasbedildi, sanık hakkında dava açıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir kişiyi iş yerinde darbedip cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 'silahla yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın, müştekiyle aralarında husumet bulunduğu ve olayın otomobil camının kırılmasıyla ilgili olduğu belirtildi. Müşteki basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaralandı. Sanık, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

26.04.2024 16:17
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişiyi iş yerinde darbedip cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ova Mahallesi'nde 27 Aralık 2023'te müşteki M.A'yı işlettiği kasap dükkanında darbedip cep telefonunu da gasbettiği iddiasıyla aynı gün tutuklanan sanık H.G. hakkında "silahla yağma" suçundan savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanığın otomobilinin camının kırılmasıyla ilgili M.A'yı sorumlu tuttuğu ve bu konu nedeniyle ikili arasında husumet bulunduğu belirtildi.

İddianamede olay günü sanığın otomobilinin camının kırılmasıyla ilgili oluşan zararın ödenmesini konuşmak için M.A'nın işlettiği kasap dükkanına gittiği, burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanığın elindeki demir sopa ile müştekiyi darbedip cep telefonunu da alarak olay yerinden kaçtığı anlatıldı.

Olay nedeniyle M.A'nın doktor raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaralandığı aktarılan iddianamede sanık H.G'nin "silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık H.G'nin yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: AA

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