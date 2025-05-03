Adana'da İş Yerlerine Ateş Açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki iş yerlerine ateş açılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mücahitler Caddesi'nde dün seyir halindeki hafif ticari araçtan bölgedeki iş yerlerine doğru ateş açıldı.
Pide fırını önünde oturan 2 kişinin kaçarak iş yerine sığındığı saldırıda, şarküteri dükkanına da kurşun isabet ettiği belirlendi.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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