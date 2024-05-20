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Adana'da Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri başlıyor

Adana\'da Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri başlıyor

Adana'da Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi' (SEUP) kapsamında düzenlenecek olan 'Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri' tanıtıldı. Proje, gençleri mesleki eğitime teşvik etmeyi amaçlamaktadır ve Türkiye'nin nitelikli iş gücünü ve istihdam kapasitesini arttırmayı hedeflemektedir. Etkinlik kapsamında ortaokul öğrencileri mesleki eğitimle tanışacak ve meslek lisesi son sınıf öğrencileri sektörün önde gelen firmalarıyla buluşacaktır.

20.05.2024 15:25
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Adana'da Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" (SEUP) kapsamında yarın başlayacak "Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri" tanıtıldı.

SEUP iletişim uzmanı Eda Zaloğlu, Adana Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, Avrupa Birliğinin (AB) finansal desteğiyle yürütülen projenin gençleri mesleki eğitime teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

Türkiye'nin nitelikli iş gücünü ve istihdam kapasitesini arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Zaloğlu, "Şimdiye kadar Türkiye'ye toplam 125 milyon avro destek sağlandı ve bu destekle 22 meslek alanında 1180 atölyemiz yenilendi. Mezun ettiğimiz 1500 öğrenciyi de işe yerleştiriyoruz ve bir yıl boyunca işveren masrafı olmak üzere hepsini bu projeden karşılıyoruz." diye konuştu.

Zaloğlu, proje kapsamında ortaokul öğrencilerini mesleki eğitimle tanıştırmak, meslek lisesi son sınıf öğrencilerini de sektörün önde gelen firmalarıyla buluşturmak üzere 21-23 Mayıs'ta TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri" düzenleneceğini duyurdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de Adana ve diğer ilçelerde proje kapsamında çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

Kaynak: AA

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