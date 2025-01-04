Adana\'da Kavga: Bir Kişi Öldü

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Mücahitler Caddesi'nde karşılaşan husumetli Mehmet Y. ile Mahmut Ayta arasında kavga çıktı.

Mehmet Y, kendisine bıçakla saldıran ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Ayta'ya tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, başından vurulan Ayta'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda bıçakla yaralanan şüpheli Mehmet Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.