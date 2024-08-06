Adana'da Kavga Sonucu Bıçakla Yaralama Davası Açıldı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Huzurevleri Mahallesi'nde 17 Aralık 2023'te Y.Y'nin bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili adli kontrol tedbiri uygulanan F.İ. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık ve müşteki arasında kız meselesi nedeniyle önceye dayanan husumet bulunduğu ve tarafların bu nedenle zaman zaman tartıştıkları belirtildi.

İddianamede, olay günü tarafların telefonda yaşadığı tartışma sonrası, F.İ. ile müşteki Y.Y'nin sokakta karşılaştığı burada çıkan kavgada sanığın bıçakla müştekiyi hayati tehlike oluşturacak şekilde boyun ve kalça bölgesinden ağır yaraladığı kaydedildi.

Sanığın olay yerinden kaçtığı ve eyleminde öldürme kastıyla hareket ettiği anlatılan iddianamede, F.İ'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.