Adana\'da Kule Vinç Devrildi: Operatör Hayatını Kaybetti

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Adana'da bir şantiyedeki kule vinç, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan vinç operatörü Bülent Temli (37), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Kuyumcular Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının şantiyesinde meydana geldi. Şantiyedeki kule vinçlerden biri, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. İşçilerin panikle kaçıştığı alana düşen vinçteki operatör Bülent Temli, ağır yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İşçilerin ihbarıyla şantiyeye sağlık ekipleri sevk edildi. Temli, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Temli, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Temli'nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kule vincin devrilme nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,