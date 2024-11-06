Adana\'da Kule Vinç Devrildi, Operatör Hayatını Kaybetti

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Adana'da inşaat çalışmaları sırasında devrilen kule vincin operatörü yaşamını yitirdi.

Seyhan ilçesindeki konut inşaatı sahasında çalışma yapan kule vinçlerden biri, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Görevlilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vinç operatörü Bülent Temli'nin ağır yaralandığı belirlendi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Temli, kurtarılamadı.

Temli'nin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.