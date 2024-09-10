Seyhan\'da 56 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki operasyon ve denetimlerde el yapımı patlayıcı ile 56 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Eylül'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmada, el yapımı patlayıcı, ruhsatsız olduğu tespit edilen 13 av tüfeği, 43 tabanca, çok sayıda mermi ve kartuş ile 750 uyuşturucu hap, 5 kök kenevir bitkisi, 3 hassas terazi, gümrük kaçağı 6 bin 600 paket sigara, 115 kilogram tütün ve 450 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 50 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 207 kişiyi de yakaladı.