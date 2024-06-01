Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 28 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 28 kişi tutuklandı

Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 28 kişi tutuklandı

Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik yapılan 'Kuyu-1' operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheliden 28'i tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirildi.

01.06.2024 16:50
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Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-1" operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheliden 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 29 Mayıs'ta Adana ve Muğla'da düzenlenen "Kuyu-1" operasyonu kapsamında gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 42 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden suç örgütünün elebaşları olduğu iddia edilen Mustafa ile kardeşi Ramazan Altınyüzük'ün de arasında olduğu 28'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana merkezli "Kuyu-1" operasyonunda elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirmişti.

Yerlikaya, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini, operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini belirtmişti.

Operasyonda 53 şüpheli yakalanmış, 11'i emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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