Adana'da orman yangınında düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Adana'da orman yangınında düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı

Adana\'da orman yangınında düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri çalışma başlattı.

06.08.2024 15:51
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ADANA'da orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, helikopterin bulunduğu bölgeye ulaştı ve suyun seviyesi düşürülüp aracın çıkarılması planlandı.

Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken bilinmeyen nedenle düştü. Helikopterdeki 5 kişilik mürettebat, düştüğü barajdan yüzerek kurtuldu ve botlarla kıyıya çıkarıldı. Bir süre sonra orman yangını da diğer ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Su altındaki enkazın çıkarılması için çalışma başlatıldı.

ENKAZ 38 METRE DERİNLİKTE

Ankara ve Adana'dan bölgeye sevk edilen JAK ve SAK ekipleri ile su altı robotu, 'Mi-8' tipi yangın söndürme helikopterinin enkazına 38 metre derinlikte ulaştı. Helikopter enkazının, barajdaki su seviyesinin 10-15 metre azaltıldıktan sonra balon sistemiyle yüzeye yaklaştırılıp vinçle karaya çıkarılması planlandı. Dalgıçlar, balonların helikoptere nasıl bağlanacağı konusunda planlama yaptı. Ekipler, hazırlanan plan doğrultusunda kurulum çalışmalarına başladı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, botlarla helikopterin bulunduğu bölgeye ulaştı. Baraj gölünün derinliğindeki helikopterin çıkarılması için suyun seviyesi düşürüldü. Helikopterin, toplamda 12 ton yük kapasitesine sahip 7 kaldırma balonuyla yüzeye yaklaştırılıp botlarla kıyıya çekilmesi, sonra da vinçle karaya taşınması planlanıyor. Ekiplerin sudaki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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