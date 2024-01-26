Adana\'da Otizm Destek Merkezi Açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde Otizm Destek Merkezi açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde kurulan merkezin açılışına katıldı.

Karalar, burada yaptığı konuşmada, engelliler için güzel bir tesis açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkez hizmete açıldı.