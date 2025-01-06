Adana\'da Otobüste 15 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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ADANA'da polis ekiplerinin otoyolda durdurduğu bir otobüsün bagajındaki valizde 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Valizin sahibi A.Y. (19), gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye görevindeki polis ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki bir yolcu otobüsünde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, seyir halindeki otobüsü takip sonucu durdurdu. Bagajda arama yapan ekipler, yolcu A.Y.'nin valizindeki torbaya sarılmış 15 ruhsatsız tabanca ile 15 şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan A.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: ADANA,