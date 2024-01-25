 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da Otomobil Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Otomobil Çarptı: 1 Ölü

Adana'da otomobiliyle seyreden Nazan A., yolun karşısına geçmeye çalışan Yahya Doğan'a çarptı. Doğan, çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanıp refüje düşerek hayatını kaybetti. Sürücü Nazan A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.01.2024 - 11:22,
Abone Ol

ADANA'da, otomobiliyle seyreden Nazan A. (45), yolun karşısına geçen Yahya Doğan'a (69) çarptı. Metrelerce havalanıp, refüje düşen Doğan öldü; sürücü Nazan A., gözaltına alındı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi İlbey Güneş Caddesi'ndeki Asri Mezarlık önünde meydana geldi. Caddede 01 BAL 26 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Nazan A., yolun karşısına geçmeye çalışan Yahya Doğan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Doğan, metrelerce havalanıp refüje düştü. Hava yastıkları açılan otomobildeki Nazan A. ise şoka girdi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Doğan'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Nazan A., polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Adana\'da Otomobil Çarptı: 1 Ölü
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Adana Yüregir, Yahya Doğan, Adana, Adana, Gözaltı, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Otomobil Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika


13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı

Son Dakika
12:53 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
11:22 Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:11:41. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Otomobil Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement