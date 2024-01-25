Adana\'da Otomobil Çarptı: 1 Ölü

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ADANA'da, otomobiliyle seyreden Nazan A. (45), yolun karşısına geçen Yahya Doğan'a (69) çarptı. Metrelerce havalanıp, refüje düşen Doğan öldü; sürücü Nazan A., gözaltına alındı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi İlbey Güneş Caddesi'ndeki Asri Mezarlık önünde meydana geldi. Caddede 01 BAL 26 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Nazan A., yolun karşısına geçmeye çalışan Yahya Doğan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Doğan, metrelerce havalanıp refüje düştü. Hava yastıkları açılan otomobildeki Nazan A. ise şoka girdi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Doğan'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Nazan A., polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)