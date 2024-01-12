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Adana'da otomobilde uyuşturucu satan sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da otomobilde uyuşturucu satan sanığa hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık, tutuklu olarak duruşmaya katıldı ve savcı, sanığın suçunu kabul ettiğini belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana\'da otomobilde uyuşturucu satan sanığa hapis cezası
12.01.2024 - 10:27,
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık V.Ş. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Gazipaşa Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde, motosiklet ile yanına gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık V.Ş. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı V.Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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