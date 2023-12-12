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Adana'da parkta cinayet şüphelisi hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da parkta cinayet şüphelisi hakkında dava açıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklanan şüpheli ile silahı sakladığı iddia edilen zanlı hakkında dava açıldı. İddianamede, olayın ardından silahı saklayan zanlının da suç delillerini yok etme suçundan cezalandırılması talep edildi.

Adana\'da parkta cinayet şüphelisi hakkında dava açıldı
12.12.2023 - 11:05,
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki parkta, bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli ile olayda kullanılan silahı sakladığı öne sürülen zanlı hakkında dava açıldı.

Tellidere Mahallesi'nde 25 Temmuz 2020'de T.K'nin (42) parkta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili olaydan bir gün sonra tutuklanan İ.H.D. ile olayda kullanılan tabancayı evinde sakladığı iddia edilen tutuksuz şüpheli G.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda T.K. ile tartışan İ.H.D'nin yanında bulundurduğu tabancayla 5 el ateş ederek T.K'yi öldürüp olay yerinden otomobille kaçtığı ve sonrasında arkadaşı G.A'nın evine giderek silahı saklaması için teslim ettiği belirtildi.

İddianamede İHD'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar, G.A'nın ise olaydan sonra suçta kullanılan ruhsatsız tabancayı sakladığı dikkate alınarak "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 kişinin yargılanmasına Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

Tellidere Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda 25 Temmuz 2020'de tabancayla vurulan T.K, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.H.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, G.A. ise serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da parkta cinayet şüphelisi hakkında dava açıldı - Son Dakika
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