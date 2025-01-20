Adana'da Plastik Geri Dönüşüm Tesisi Yangını - Son Dakika
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Adana'da Plastik Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

Adana\'da Plastik Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

Seyhan'da çıkan yangın, 3 iş yerine sıçradı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

20.01.2025 17:16
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan ve bitişikteki 2 iş yerine daha sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Sarıhamzalı Mahallesi Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki 2 işletmeye daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, plastik dönüşüm tesisi ve çevresindeki alevlere müdahale etti.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara, Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek veriyor.

"Can kaybı ve yaralanan yok"

Vali Yavuz Selim Köşger, olay yerindeki incelemesinin ardından gazetecilere, yangının 3 iş yerini etkilediğini söyledi.

Ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü dile getiren Köşger, "Elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiğimiz yangın devam ediyor. Burada çok sayıda geri dönüşüm yapan firmamız bitişik şekilde bulunuyor. Şu an itibarıyla yangın, bir iş yerinde sınırlandırılmış, çevrelenmiş durumda. Başka yere sirayet etmesi önlenecek şekilde arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyor." dedi.

Köşger, ekiplerin yangının söndürülmesi için seferber olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah çok uzun olmayan bir sürede yangının söndürüleceğini tahmin ediyoruz. Başka bir yere sirayet etmemesi, başka iş yerlerine zarar vermemesi için arkadaşlarımız gereken tedbirleri almaya çalışıyorlar. Çok şükür can kaybı ve yaralanan yok, sadece mal kaybıyla ilgili sıkıntı yaşanıyor. İnşallah onu da telafi ederiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Plastik Geri Dönüşüm Tesisi Yangını - Son Dakika

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