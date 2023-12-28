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Adana'da Refüje Çarpan Otomobilde Sıkışan Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
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Adana'da Refüje Çarpan Otomobilde Sıkışan Sürücü Kurtarıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ismi henüz öğrenilemeyen bir sürücü, 01 ADA 081 plakalı otomobiliyle İbrahim Mete Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada yaralanan sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adana\'da Refüje Çarpan Otomobilde Sıkışan Sürücü Kurtarıldı
28.12.2023 - 18:11,  Güncelleme: 18:13
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde refüje çarpan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 ADA 081 plakalı otomobil, İbrahim Mete Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada yaralanan sürücü araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Refüje Çarpan Otomobilde Sıkışan Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
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