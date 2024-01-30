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Adana'da 27 tabanca ve 12 tüfek ile 1 balistik çelek yelek ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 27 tabanca ve 12 tüfek ile 1 balistik çelek yelek ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda, ruhsatsız 27 tabanca, 12 tüfek ve 1 balistik çelek yelek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 21 şüpheli gözaltına alındı ve 9'u tutuklandı. Ayrıca, 278 zanlı yakalandı ve 25 dilenci hakkında işlem yapıldı.

Adana\'da 27 tabanca ve 12 tüfek ile 1 balistik çelek yelek ele geçirildi
30.01.2024 - 10:11,  Güncelleme: 10:13
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ruhsatsız 27 tabanca ve 12 tüfek ile 1 balistik çelek yelek ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Ocak'ta ilçe genelinde uygulama, denetim ve operasyonlar yaptı.

Çalışmalarda 1'i otomatik, 1'i de kurusıkı olmak üzere ruhsatsız 27 tabanca ve 12 tüfek ile 40 şarjör, 1269 mermi 4 tetik mekanizması, 1 balistik çelek yelek, 1 kilo 456 gram uyuşturucu, 608 uyuşturucu hap, 9 çalıntı motosiklet ve elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlarla ilgili gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışmalarda aranma kaydı bulunan 278 zanlıyı yakalayan ekipler, 25 dilenci hakkında da işlem yaptı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da 27 tabanca ve 12 tüfek ile 1 balistik çelek yelek ele geçirildi - Son Dakika
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