Adana\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 31 Tabanca ve 393 Silah Parçası Ele Geçirildi

Van'da Terk Edilen Mahalleye Doğum Günü Sürprizi

Van'da kış şartları nedeniyle boşaltılan bir mahallede yaşayan Sarı çiftinin minik kızları Nisanur'un doğum günü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ve gönüllüler tarafından kilometrelerce yol katedilerek kutlandı. Kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yolu açan ekipler, Nisanur ve kardeşleri için hediye paketleri ve pasta hazırlayarak doğum günü sürprizi yaptı. Aile, bu jest karşısında çok mutlu oldu.