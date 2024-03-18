Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 31 Tabanca ve 393 Silah Parçası Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 31 Tabanca ve 393 Silah Parçası Ele Geçirildi

Adana\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 31 Tabanca ve 393 Silah Parçası Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir evde yapılan operasyonda, ruhsatsız 31 tabanca ve silah yapımında kullanılan 393 parça ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18.03.2024 11:03  Güncelleme: 11:08
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde ruhsatsız 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Söğütlü Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğunu belirledi.
Ekipler, operasyon düzenledikleri evde ruhsatsız 31 tabanca ile silah yapımında kullanılan icra yayı, icra mili, pim, rampa ve şarjör gibi 393 parça ele geçirdi.
Bunun üzerine evdeki Kenan A, gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 31 Tabanca ve 393 Silah Parçası Ele Geçirildi - Son Dakika

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