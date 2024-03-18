Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde ruhsatsız 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Söğütlü Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğunu belirledi.
Ekipler, operasyon düzenledikleri evde ruhsatsız 31 tabanca ile silah yapımında kullanılan icra yayı, icra mili, pim, rampa ve şarjör gibi 393 parça ele geçirdi.
Bunun üzerine evdeki Kenan A, gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 31 Tabanca ve 393 Silah Parçası Ele Geçirildi - Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla video paylaştı. Videoda, şehit ailelerinin ve askerlerin görüntüleri yer aldı ve İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' adlı şiirinden mısralar okundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemi ve öğretmenler hakkında yapılan eleştirilere cevap vererek, eleştirenlerin bu sürece ne katkı verdiklerini sordu. Ankara'da düzenlenen Atatürk'e Vefa Valizi projesi sergisine katılan Bakan Tekin, gelecek kuşaklara sahip çıkacak nesiller yetiştirmenin önemini vurguladı ve projelerinde destek olan paydaşlara teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olduğunu belirtti. Erdoğan, zaferin İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham verdiğini vurguladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferin dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olduğunu belirtti. Erdoğan, kahraman askerlerin iman ve azmiyle elde edilen başarının, İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıracak direniş ruhuna ilham verdiğini vurguladı.
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