Adana'da Sağanak Sel Felaketi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sağanak nedeniyle Göksu Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu Feke-Saimbeyli kara yolu ulaşıma kapandı, belediyeye ait araç parkı ile mezbahane su altında kaldı.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, yaptığı açıklamada, dere yatağındaki setin taşması nedeniyle Feke-Saimbeyli kara yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Suyun debisinin giderek arttığını vurgulayan Dal, "Yağış hız kesmeden devam etmekte. Meteorolojik verilere göre yarın saat 15.00'e kadar bu yağışın şiddetli bir şekilde devam edeceği söyleniyor. İnşallah daha büyük felaketler olmaz diyoruz ama görünen o ki başımız biraz belaya girecek gibi. Çünkü dere yataklarımız artık kapasitesinin çok üzerinde, yağış sebebiyle yatak suyu almaz oldu." diye konuştu.

Dal, daha büyük felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Belediyemize ait iş makinelerimizin bulunduğu park sular altında, Büyükşehir Belediyesine ait mezbahane sular altında. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tüm ekipler olarak öncelikle can güvenliğini esas alarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İş makineleriyle müdahale ettiğimiz kadar müdahale etmeye çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.