Sağanak yağış hayatı felç etti! Arabalar sular arasında kaldı
Sağanak yağış hayatı felç etti! Arabalar sular arasında kaldı

Sağanak yağış hayatı felç etti! Arabalar sular arasında kaldı
12.02.2026 23:49
Adana'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış yolları göle döndürdü. Bazı araçlar suda kalıp arızalanırken; DSİ'ye ait boş sulama kanalları da sağanakla birlikte suyla doldu.

Adana'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı araçlar suda kalıp arızalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarıda bulunduğu Adana'da sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

YAĞIŞ KENTİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yaklaşık bir saat süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent geneli caddeler, sağanak nedeniyle göle döndü. Trafiği güçlükle ilerlediği su basan yollarda, bazı araçlar arızalandı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Suda kalıp, arızalanan araçlar, sahipleri tarafından itilerek güvenli yerlere götürüldü. DSİ'ye ait boş sulama kanalları da sağanakla birlikte suyla doldu. İl genelinde sağanak yağışın gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yapılan çok sayıda ihbar üzerine su basan noktalarda çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
