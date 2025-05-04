Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sepetli motosikletin devrildiği anlar araç kamerasınca kaydedildi.
Fevzipaşa Mahallesi'nde Ö.T'nin kullandığı plakası belirlenemeyen sepetli motosiklet, yaya geçidinden geçerken otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle motosiklet devrildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza anı bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Sepetli Motosiklet Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?