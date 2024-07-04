Adana'da silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin katilleri tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin katilleri tutuklandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişinin evinin bahçesinde silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise serbest bırakıldı. Olayın ardından çıkan husumet nedeniyle prefabrik ev kundaklandı.

04.07.2024 10:03
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin evinin bahçesinde silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Dörtler Mahallesi'nde 1 Temmuz'da Burak Kayacan'ın (35) evinin bahçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan Ali T. (38), Emre Kaan A. (27), Akın A. (26), Mehmet Taha A. (22) ve Sabahattin G'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadelerinde birbirlerini suçladıkları öğrenilen zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Akın A, Mehmet Taha A. ve Sabahattin G, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, Emre Kaan A. ve Ali T. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, maktul Burak Kayacan'ın halasının eşi Kemal A. (59) ile anlaşarak yapımını tamamlayıp parasını alamadığı gerekçesiyle aralarında husumetin başlamasına ve silahlı kavganın çıkmasına neden olan prefabrik ev, gece saatlerinde kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Olayda yaralanan Kemal A. ve Mahmut D'nin (46) hastanedeki tedavileri sürüyor.

Olay

Dörtler Mahallesi'nde Burak Kayacan'ın, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bulundukları apartmanda kendilerini güvende hissetmeyen halası Hülya A. ve ailesi için kendi evinin yakınındaki arsaya yaklaşık bir yıl önce prefabrik ev yaptırdığı ve halasının eşi Kemal A'dan anlaştıkları yaklaşık 300 bin lirayı alamayınca aralarında husumet başladığı öne sürülmüştü.

Kemal A'nın, alacağını yeniden isteyen Burak Kayacan'ın evine oğlu Emre Kaan A. ve yeğeni Akın A. ile arkadaşları Ali T, Mehmet Taha A. ve Sabahattin G. ile giderek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Buradaki tartışmanın ardından olay silahlı kavgaya dönüşmüş, evin bahçesindeki Burak Kayacan, yanındaki bacanağı Mahmut D. ve Kemal A. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşun ve saçmalarla yaralanmıştı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4 çocuk babası Burak Kayacan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis, olaya karışan Emre Kaan A, Akın A, Ali T, Mehmet Taha A. ve Sabahattin G'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Olaylar, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin katilleri tutuklandı - Son Dakika

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