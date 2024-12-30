Adana'da Taksi Durağına Saldırı: Zanlı Tutuklandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir gencin, yaklaşık 9 ay önce bir taksi durağına düzenlenen silahlı saldırı sırasında sokaktan geçerken kurşunun isabet etmesi sonucu ölümüyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 5 Nisan'da Ahmet Karatepe'nin (28) yoldan geçtiği sırada tabancayla ateşe edilmesi sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında aranan İbrahim Efe K'nin (19) Ova Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi.

Ekipler, olayda silahı kullanan kişi olduğu öne sürülen firari zanlıyı ikamete yaptığı baskınla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine teslim edilen İbrahim Efe K. ifadesinde, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, olaya karışan Aydın T'yi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın geçmişi

Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 5 Nisan'da Aydın T'nin kullandığı motosikletle bir otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı İbrahim Efe K. hafif yaralanmıştı.

Kazanın ardından Aydın T. ve İbrahim Efe K'nin otomobil sürücüsünü darbettiği, yakında bulunan taksi durağındaki esnafın da bu kişilere tepki gösterdiği belirtilmişti.

Aydın T. ve İbrahim Efe K'nin, akşam saatlerinde olay yerine dönüp taksi durağına tabancalarla ateş açtıkları, bu sırada motosikletiyle babaannesinin evine giden Ahmet Karatepe'nin sırtına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenmişti.