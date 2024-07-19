Adana'da Tehdit ve Hakaret İddiasıyla 5 Sanık Hakkında Dava Açıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tehdit ve hakaret ettikleri kişinin cep telefonunu gasbettikleri öne sürülen 5 sanık hakkında 10 yıl 3 aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "birden fazla kişi ile silahla yağma" ve "hakaret" suçlamalarından haklarında adli kontrol tedbiri bulunan suça sürüklenen çocuklar A.S. (17), A.Ö. (16), D.S. (16), M.E.E. (15) ve S.B. (17) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında 17'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü Döşeme Mahallesi'nde sanık S.B'nin yanına gittiği müşteki Y.Y'den akrabasını arama bahanesiyle telefonunu istediği belirtildi.

Müştekinin telefonunu vermek istememesi üzerine sanık S.B'nin olay yerine arkadaşı olan diğer sanıkları çağırdığı ve çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlatıldı.

Sanıkların, Y.Y'yi bıçakla tehdit ettikleri ve hakaret edip darbettikleri, cep telefonunu zorla alarak olay yerinden kaçtıkları anlatılan iddianamede fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıklar A.S, A.Ö, D.S, M.E.E. ve S.B'nin "hakaret" ve "birden fazla kişi ile silahla yağma" suçlarından 10 yıl 3 aydan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 5 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.