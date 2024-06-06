Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi - Son Dakika
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Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

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Türkiye'nin en sıcak şehirleri arasında yer alan Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar parklardaki gölgelik alanlara sığınırken, çocuklar ise süs havuzuna girip serinledi.

06.06.2024 16:15  Güncelleme: 17:24
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ADANA'da sıcak hava etkisini artırdı. Kentte termometreler bugün 45 dereceyi gösterdi.

TERMOMETRELER 45 DERECEYİ GÖSTERDİ

Ayın ilk gününden itibaren Adana'da görülen sıcak hava, etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde termometreler 45 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar, parklardaki ağaçların gölgesine geçti. Parka gelen çocuklar ise sıcağın etkisinden kurtulmak için süs havuzlarına girip serinledi. Bazı kişiler, gölgelik alanlarda oturup dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da parktaki çeşmelerde serinlemeye çalıştı.

Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

"HİSSEDİLEN SICAKLIK 50 DERECE"

Arkadaşlarıyla Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'na gelen Derin Su Köroğlu, sıcağın bünyesinde şok etkisi yaptığını belirterek, "Hissedilen sıcaklık 50 derece vardır. Yolda yürürken 2 dakikada adeta suyum çıktı. Evden çıkmamak lazım ama işte çıkmak zorunda kalıyoruz. İlerleyen günlerde başka bir kente gitmeyi düşünüyorum. Kalanlara da tavsiyem evde klimalı odadan çıkmamaları" dedi.

Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

"ADANALI OLARAK ALIŞTIK"

Parktaki çeşmede başını yıkayan Seyfettin Aygan ise "Banyodan çıkıyoruz, anında terliyoruz ama Adanalı olarak alıştık. 50'yi geçse yine gitmem. Gerçek Adanalı burayı bırakamaz" diye konuştu.

Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Adana\'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi - Son Dakika

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