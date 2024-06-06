Adana\'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

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ADANA'da sıcak hava etkisini artırdı. Kentte termometreler bugün 45 dereceyi gösterdi.

TERMOMETRELER 45 DERECEYİ GÖSTERDİ

Ayın ilk gününden itibaren Adana'da görülen sıcak hava, etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde termometreler 45 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar, parklardaki ağaçların gölgesine geçti. Parka gelen çocuklar ise sıcağın etkisinden kurtulmak için süs havuzlarına girip serinledi. Bazı kişiler, gölgelik alanlarda oturup dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da parktaki çeşmelerde serinlemeye çalıştı.

"HİSSEDİLEN SICAKLIK 50 DERECE"

Arkadaşlarıyla Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'na gelen Derin Su Köroğlu, sıcağın bünyesinde şok etkisi yaptığını belirterek, "Hissedilen sıcaklık 50 derece vardır. Yolda yürürken 2 dakikada adeta suyum çıktı. Evden çıkmamak lazım ama işte çıkmak zorunda kalıyoruz. İlerleyen günlerde başka bir kente gitmeyi düşünüyorum. Kalanlara da tavsiyem evde klimalı odadan çıkmamaları" dedi.

"ADANALI OLARAK ALIŞTIK"

Parktaki çeşmede başını yıkayan Seyfettin Aygan ise "Banyodan çıkıyoruz, anında terliyoruz ama Adanalı olarak alıştık. 50'yi geçse yine gitmem. Gerçek Adanalı burayı bırakamaz" diye konuştu.