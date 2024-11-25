Adana\'da Trafik İhlal Denetimi

Güncel

Adana'da görevli sivil trafik polisleri, toplu taşıma araçlarında sürücülerin trafik ihlallerini denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Belli bir mesafeye kadar yolcularla seyahat ederek sürücülerin trafik ihlallerini denetleyen sivil ekipler, kurallara uymadıkları tespit edilen araçların plakalarını uygulama noktasındaki polislere bildirdi.

Ekiplerce bu araçlar merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde durduruldu.

Araçtaki sivil görevli kendisini tanıtarak, yolculara uygulama hakkında bilgi verdi.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Hiçbir kural ihlali yapmadığı belirlenen sürücülere de teşekkür edildi.

Durak dışı yolcu indirme cezası alan sürücülerden Halil İbrahim Uysak, gazetecilere, yolcuların inmek istedikleri yerde indirilmeyince kendilerine hakaret edildiğini öne sürdü.