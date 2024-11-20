Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bahçeşehir Mahallesi'nde aynı yönde seyreden, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 motosiklet çarpışma sonucu devrildi.
Motosikletlerden birinin sürücüsü yere düşerek yaralandı. Devrilen diğer motosikletten savrularak yerde sürüklenen 2 kişiye de karşı yönden gelen otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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