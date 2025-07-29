Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari aracın duvara çarptığı kazada bir kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AYL 194 plakalı hafif ticari araç, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda kontrolden çıkarak alt geçit duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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