Adana\'da Uyuşturucu Yakalandı

Adana'da yakıt deposunda 11 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu bulunan hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası öğrenilemeyen aracı Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Sarıçam ilçesi yakınında durdurdu.
Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Aşil"in yardımıyla araçta arama yaptı.
Köpeğin tepki vermesi üzerine yakıt deposunu inceleyen polis, 8 pet şişede 11 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü Nebi K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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