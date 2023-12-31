Adana\'da Yılbaşı Akşamı Hindi Kebabı

Adana'da bir işletme, hindi etinden yapılan kebabı yılbaşı akşamında müşterilerin beğenisine sunacak.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kebapçı, yeni yıl öncesinde ağırlayacağı müşterileri için hindi etinden kebap yaptı.

Sarımsak, mantar, baharat, zencefil ve maydanozla yoğrulan et, mangalda pişirildikten sonra yılbaşı akşamında farklı tatlar arayanlar için servis edilecek.

İşletme sahibi İsmail Çalıkıran, AA muhabirine, yılbaşında hindi eti yemek isteyenlerden yoğun talep aldıklarını söyledi.

Diyetisyenlerle görüşüp özel tarif hazırladıklarını belirten Çalıkıran, "İsteyen müşterilerimize yılbaşına özel hindi kebabı servis edeceğiz. Deneyip beğenenler var. Farklı lezzetleri müşterilerle buluşturmak için çalışıyoruz." dedi.

Tarifin tadına bakan müşterilerden Songül Çelik, ilk defa denediği hindi kebabını beğendiğini dile getirdi.