Adana\'da Yılbaşı Huzur Uygulaması

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Adana'da 8 bin 372 polis ve jandarmanın katılımıyla "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Hava destekli, dedektör köpeklerin de kullanıldığı uygulamada, araçlar durduruldu, sürücülere alkol testi yapıldı.

Uygulamaya katılan Vali Yavuz Selim Köşger, durdurulan araçlardaki ailelerin çocuklarına oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret Vali Köşger, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'ndaki uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana'nın 2025'i huzur ve mutlulukla karşılayabilmek için güvenlik birimleriyle gereken bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.

Yeni yılın çok daha güzel geçmesini temenni eden Köşger, şunları kaydetti:

"Yılbaşı gecesinde 5 bin 555 polis ve 2 bin 817 jandarma olmak üzere 30 noktada emniyet 15 noktada ise jandarmamız uygulama yapıyor. Adana'da asayişin sağlanması noktasında ve vatandaşımızın huzur içinde yeni yılı idrak etmesi noktasında gereken bütün tedbirleri aldık. Adana'mızın güzel ve yoğun noktalarından birisindeyiz şu anda. Vatandaşlarımızın yeni yılını kutladık onlarla tebrikleştik. İnşallah tüm Türkiye'de ve Adana'da yeni yılı en güzel şekilde idrak ederiz."

İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki uygulama noktasında görevli polis ekiplerini ziyaret etti.

Güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Arıkan, daha sonra durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet edip onlara hediye verdi.

Öte yandan, Kozan ilçesinde de yılbaşı denetimi gerçekleştirildi.