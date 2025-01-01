Adana\'da Yılbaşı Öncesi Dev Asayiş Uygulaması

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ADANA'da yılın son gecesi 5 bin 555 polisin katılımıyla helikopter ve dron destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetlemelerde haklarından arama kaydı bulunan 75 kişi yakalandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, uygulama noktalarını gezerek vatandaşlara yeni yıl hediyesi dağıttı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılının son gecesi halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 5 bin 555 polisin katıldığı ve il genelinde onlarca farklı noktada gerçekleşen asayiş uygulamasına helikopter ve dron ile havadan destek verildi.

VALİ KÖŞGER VE EMNİYET MÜDÜRÜ ARIKAN'DAN VATANDAŞLARI YENİ YIL HEDİYESİ

Gün içinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden denetlemelerde farklı noktaları ziyaret eden Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, vatandaşlarla sohbet edip, yeni yıllarını kutladıktan sonra yanlarında getirdikleri hediyeleri takdim etti.

ARANAN 75 KİŞİ YAKALANDI

Uygulama noktalarında 13 bin 823 kişinin GBT kontrolünü yapan ekipler, farklı suçlardan aranması olan 75 kişiyi yakaladı. Ayrıca kontrolü yapılan 4 bin 284 araçtan belgeleri eksik 18 araç trafikten men edirken, 52 araca ise farklı kabahatlerden 385 bin 517 lira ceza kesildi. Ekipler, bu kontrollerde 2 çalıntı otomobili de ele geçirdi. Umuma açık 210 mekanı denetleyen ekipler, kumar oynattığı tespit edilen 2 iş yeri ve sahiplerine adli işlem başlatırken, kumar oynayan 3 kişiye ise 19 bin 275 lira idari para cezası uyguladı. Uygulama genelinde 8 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile silahlara ait çok sayıda mühimmat, 10,40 gram sentetik kannabinoid, 3,22 gram metamfetamin, 140 adet de uyuşturucu hap ele geçirildi.