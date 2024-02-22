Adana\'da Zeray Apartmanı davası devam ediyor

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Adana'da 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın bir blokunun depremde yıkılmasına ilişkin davada, binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı tutuklu Ali Şevik ile tutuksuz fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Şevik, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tutuksuz Mustafa Çampınarı, apartman görevlisi tanık V.Y. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık V.Y, Zeray Apartmanı'nda görevli olarak çalıştığını ve binada kolon kesildiğine şahit olmadığını ifade etti.

Apartmanın 5 ve 9. katında bulunan dairede kapsamlı bir tadilat yapıldığını belirten V.Y, şunları anlattı:

"Tadilat yapılan dairelerde oturma odası ile mutfağın yerleri değiştirildi. Bu nedenle o kattaki tadilat yapılan dairelerde su borularının yerinde değişiklik yapıldı. Tadilat yapılan 5. kattaki daireye gittiğimde oturma odasının bir duvarının yıkıldığını gördüm. Yıkılan duvarın kenarında da kolon olduğunu gördüm. Bu bina depremde kıvrılarak yıkıldı. Hatta yıkım sırasında yandaki apartmanın duvarına bir miktar zarar verdi. Binanın duvarındaki sıvanın zayıf olduğunu biliyorum."

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ali Şevik, müteahhit olmadığını ve kooperatifin başkanlığını yaptığını söyledi.

B bloktaki kuaförün alan genişletmek için kolon kestiğine dair duyumlara sahip olduğunu öne süren Şevik, "Ayrıca binanın 5, 9 ve 13. katında yoğun tadilatlar yapıldığını, odaların yerlerinin değiştirildiğini duydum. Bu hususun mahkemeniz tarafından araştırılmasını talep ediyorum. Apartman deprem sırasında kuzeydoğu yönüne doğru yıkılıyor. Bu durum benim kuaförde kolon kesildiği iddialarımı doğrulamaktadır. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanık Mustafa Çampınarı da suçsuz olduğunu ileri sürerek hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nın bir blokunda 56 kişi hayatını kaybetmiş, apartmanı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.