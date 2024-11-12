Adana'daki kuzen cinayetine 4 tutuklama - Son Dakika
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Adana'daki kuzen cinayetine 4 tutuklama

Adana\'daki kuzen cinayetine 4 tutuklama

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde borç meselesi yüzünden husumetli olduğu galerici Hakan Işık'ı (45) trafikte tabancayla vurarak öldüren kuzeni Emre Işık (30) ve olayla bağlantısı olduğu iddia edilen babası Erdal, ağabeyi Erdi ve kuzeni Nejat Işık, saklandıkları adreste yakalandı.

12.11.2024 13:29
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ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde borç meselesi yüzünden husumetli olduğu galerici Hakan Işık'ı (45) trafikte tabancayla vurarak öldüren kuzeni Emre Işık (30) ve olayla bağlantısı olduğu iddia edilen babası Erdal, ağabeyi Erdi ve kuzeni Nejat Işık, saklandıkları adreste yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında ilçenin Hürriyet Mahallesi Şehit Osman Tatar Caddesi'nde meydana geldi. Galerici Emre Işık otomobiliyle giderken kavşakta, borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu, aynı mesleği yapan kuzeni Hakan Işık'ın kullandığı otomobili gördü. Otomobilden inip, belinden çıkardığı tabancayla kuzenine defalarca ateş eden Emre Işık daha sonra koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Işık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hakan Işık'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.

AİLE ÜYELERİ DE TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emre Işık'ın Ceyhan ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan ekipler, Emre Işık ile olayla bağlantılı oldukları iddia edilen babası Erdal, ağabeyi Erdi ve kuzeni Nejat Işık'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: DHA

İmamoğlu, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

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