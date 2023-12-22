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Adana, Hatay ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçeleri karla beyaza büründü - Son Dakika
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Adana, Hatay ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçeleri karla beyaza büründü

Adana, Hatay ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezlerinde sağanak yağış yaşanırken, yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı. Belediye ekipleri yolların kapanmaması için karla mücadele çalışmalarına başladı.

Adana, Hatay ve Osmaniye\'nin yüksek rakımlı ilçeleri karla beyaza büründü
22.12.2023 - 13:42,
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DOĞU Akdeniz kentlerinden Adana, Hatay ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçeleri, yağan karla beyaza büründü.

Adana, Hatay ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava durumu eksi derecelere kadar düşerken, bazı ilçelerde fotoğraflık görüntüler ortaya çıktı. Kent merkezlerinde zaman zaman sağanak da etkisini gösterirken, yüksek kesimler yağan karla beyaza bürüdü.

Kar nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çektiklerini belirtti. Belediye ekipleri ise yolların kapanmaması için karla mücadele çalışmalarına başladı. Kar yağışı bazı ilçelerde zaman zaman etkisini sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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