Adana Kozan'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana Kozan'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Ali Çilingir yönetimindeki hafif ticari araç ile Harun Tokgöz idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazadan kaçınmaya çalışan başka bir araç ise mısır tarlasına girdi. Kazada yaralanan 3 sürücü ve araçlardaki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

19.07.2024 14:09
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Adana'nın Kozan ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Ali Çilingir (60) yönetimindeki 34 HZK 122 plakalı hafif ticari araç Kozan- İmamoğlu kara yolunda, Harun Tokgöz (52) idaresindeki 80 KA 225 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan Ersan Aktaş (48) yönetimindeki 01 F 8448 plakalı otomobil de yol kenarındaki mısır tarlasına girerek durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 sürücüyle araçlardaki İbrahim Halil Akın (16), Zübeyde Tokgöz (52) ve Mehtap Akın (35) sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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