Adana ve Hatay semalarında gök taşı olduğu değerlendirilen cisim görüldü.
Adana ve Hatay'da akşam saatlerinde vatandaşlar gökyüzünde hızla hareket eden ve ışık saçan bir cisim gördü.
Vatandaşlar, gök taşı olduğu değerlendirilen cismi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana ve Hatay'da Gök Taşı Işıltısı - Son Dakika
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