Adana Yüreğir'de eve EYP atıldığı iddia edildi, 2'si çocuk 5 kişi sokağa döküldü - Son Dakika
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Adana Yüreğir'de eve EYP atıldığı iddia edildi, 2'si çocuk 5 kişi sokağa döküldü

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Adana Yüreğir\'de eve EYP atıldığı iddia edildi, 2\'si çocuk 5 kişi sokağa döküldü
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Adana Yüreğir'de bir evin kapısına kimliği belirsiz kişilerce el yapımı patlayıcı atıldığı iddia edildi; patlamada yaralanan olmadı. Evin cam ve kapıları kırılırken içerideki 2'si çocuk 5 kişi panikle dışarı çıktı, polis şüphelileri yakalamak için arama başlattı.

ADANA'da bir eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlamada yaralanan olmazken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1697 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Ali T.'nin evinin kapısına el yapımı patlayıcı (EYP) attıktan sonra kaçtı. Patlamanın etkisiyle evin camları ve kapıları kırılırken, içeride bulunan 2'si çocuk 5 kişi panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı 5 kişinin sağlık kontrolünü yaptı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaYüreğirGüncelPolisÇocukAdanaOlayEypSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana Yüreğir'de eve EYP atıldığı iddia edildi, 2'si çocuk 5 kişi sokağa döküldü - Son Dakika
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