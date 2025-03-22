Adanalılar İmamoğlu'na Destek Mitingi Düzenledi

(ADANA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mitinginde Adanalılar; demokrasi, hukuk, adalet talebinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana, Ekrem Başkanımızın yanında. Olacak ilk seçimde sadece İzmir'in dağlarında değil, Türkiye'nin dört bir yanında yeniden çiçekler açacak" dedi.

Adana'da İmamoğlu'na destek mitingi düzenlendi. Atatürk Parkı'ndaki mitinge Karalar, siyasiler, ilçe belediye başkanları ve 10 bini aşkın vatandaş katıldı. Vatandaşlar İmamoğlu'na desteğini, döviz ve sloganlarla dile getirdi. Karalar, Türkiye'de demokrasi, insan haklarına saygı, hukuk, adalet istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, tüm insanlarımızın eşit vatandaş olduğunu hissedeceği demokrat bir Türkiye istiyoruz. Mitinglere katılan insanlarımızın dertleri kardeşlik, barış ve demokratik haklarına ulaşmak. Hepimiz işin, aşın, barışın ve köklü demokrasinin olduğu bir ülke istiyoruz. Derdimiz, çabamız budur. Hukuktan, adaletten ve tarafsız davrandıklarından bahsediyorlar. Oysa yaşananlar hukuksuzluğu ve adaletsizliği işaret ediyor. Ülkenin her noktasından belediye başkanları görevden alınıyor. Halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarının görevden alınması kabul edilemez. Hukuk devletinde buna kimsenin hakkı yok.

Seçilmiş iradenin yok sayılmasıdır yapılan. Bugün burada farklı siyasi partilerden, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından kardeşlerimiz var. Hepimizin amacı ülkemize demokrasiyi, adaleti getirmek, hukukun üstünlüğünü tesis etmek. Ortak amacımız bu. Gençlerimiz iş bulsun, AŞ bulsun istiyoruz. Üniversite mezunlarımız işsiz. Ülkemiz esenliğe, huzura, kadın haklarına, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ulaşıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Türkiyemizi; liyakatın yeniden tesis edildiği, bilimin ön planda tutulduğu bir ülke haline getireceğiz. Adana Ekrem Başkanımızın yanında. Olacak ilk seçimde sadece İzmir'in dağlarında değil, Türkiye'nin dört bir yanında yeniden çiçekler açacak. Bugün burada Atatürk Parkı'nda, Ata'mızın huzurunda, kurduğu Cumhuriyet'in ilelebet yaşayacağına dair söz veriyoruz."