ADD'den Bakan Tekin'e Laiklik Suçlaması - Son Dakika
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ADD'den Bakan Tekin'e Laiklik Suçlaması

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Atatürkçü Düşünce Derneği, Bakan Tekin hakkında laiklik eleştirisi nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

19.11.2024 16:47
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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu" ifadeleri nedeniyle Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

ADD'nin suç duyurusunda, Tekin hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs", "görevi kötüye kullanma " ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma açılıp, kamu davası açılmasını talep etti.

ADD'nin, Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde düzenlenen ve devletin temel niteliklerinden olan laiklik ilkesi hiçe sayılmıştır. Keza, anılan ifadelerin sahibi, gençlerin eğitiminin emanet edildiği Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturmakta olduğundan, tamamen gerçek dışı ve kulaktan dolma bilgilerle şahsına özel bir laiklik tanımı yapmaya çalışması, 'ahıra çevrilen' veya 'kapısına kilit vurulan' hiçbir camiyi örnek göstermeden Anayasa'nın en temel ilkelerinden olan laikliği eleştirmesi kabul edilebilir değildir" denildi.

ADD\'den Bakan Tekin\'e Laiklik Suçlaması
Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADD'den Bakan Tekin'e Laiklik Suçlaması - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Harun Baygın:
    bunda ters bir durum yada söz yok bence doğruyu söylemiş ve bu dediklerini yaşı 30 yada üzeri olanlar yaşamışlardır eskiden başörtüsü ve imam hatiplilere uygulananlar ortada laiklik insanların inancını ve ibadetini özgürce yaşaması demektir 24 1 Yanıtla
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