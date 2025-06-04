Adıyaman Belediye Başkanı Berlin'de İş İnsanlarıyla Buluştu - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Berlin'de İş İnsanlarıyla Buluştu

04.06.2025 15:58  Güncelleme: 17:10
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Berlin'de Türk-Alman İş Adamları Derneği'nin davetiyle bir dizi görüşmelerde bulundu. 6 Şubat Depremleri sonrası Adıyaman'ın yeniden yapılanma sürecini ve uluslararası iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Türk-Alman İş Adamları Derneği'nin (TDU) davetiyle Almanya'nın başkenti Berlin'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında bir dizi temasta bulunan Tutdere, hem Adıyaman'ın 6 Şubat Depremleri sonrası yeniden ayağa kalkma sürecine ilişkin bilgi verdi hem de uluslararası iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Berlin programı kapsamında TDU Başkanı Remzi Kaplan ile bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ardından Kaplan ile birlikte Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı'yı ziyaret etti. Görüşmede, Adıyaman'ın 6 Şubat Depremleri sonrası karşı karşıya kaldığı ihtiyaçlar, yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları ve bu süreçte uluslararası desteklerin önemi ele alındı. Ayrıca, kentin sahip olduğu kültürel miras ve doğal zenginlikler üzerinden Adıyaman'ın turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik iş birliği olanakları da görüşüldü.

Tutdere ayrıca Almanya Parlamentosu Üyesi ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Hakan Demir ve Berlin Eyalet Parlamentosu Üyesi ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Dr. Ersin Nas ile de bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde Adıyaman'a yönelik dayanışma duygusu ve destek vurgusu öne çıktı.

Adıyamanlı iş insanlarıyla buluşma

Berlin'de Türk-Alman İş Adamları Derneği (TDU) tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Abdurrahman Tutdere, yurtdışında yaşayan Adıyamanlı iş insanlarıyla bir araya geldi. Şehrin yeniden inşa sürecine ilişkin yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaşan Başkan Tutdere, depremin ardından Adıyaman'da hayata geçirilen projeler, karşılaşılan zorluklar ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında bilgi verdi. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Tutdere, özellikle barınma, altyapı, eğitim ve sosyal destek alanlarında yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, yurtdışındaki hemşehrilerini bu sürece katkı sunmaya davet etti. Başta itfaiye araçları başta olmak üzere çocuklara yönelik sosyal alanlar ve eğitim projeleri gibi çeşitli alanlarda Adıyaman'a destek verilmesi yönünde olumlu geri dönüşler alındı.

Program kapsamında ayrıca, 04.17 Belgesel Atölyesi tarafından hazırlanan ve 6 Şubat Depremleri'inin ardından Adıyaman'da yaşanan acıları, dayanışmayı ve yeniden ayağa kalkma mücadelesini konu alan "Karanlıktan Sonra" adlı belgesel izleyicilerle buluştu.

"Bu birliktelik, Adıyaman'ımızı yeniden ayağa kaldırma mücadelemize güç katıyor"

Başkan Tutdere, Berlin temaslarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Türk-Alman İş Adamları Derneği'nin davetiyle Berlin'de hemşehrilerimizle kucaklaştık; Adıyaman'a destek vermek isteyen dostlarımızla kurduğumuz temaslar, bizlere umut verdi. Özellikle yurtdışında yaşayan Adıyamanlı iş insanlarımızla bir araya gelmek, onların yıllardır sürdürdükleri istihdam odaklı çalışmalarına tanıklık etmek, kentimiz adına büyük bir gurur kaynağıydı. Bu buluşmalar sırasında başta itfaiye aracı olmak üzere, farklı projelere yönelik aldığımız destek sözleri, kurulan dayanışmanın ne kadar güçlü ve samimi olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu birliktelik, Adıyaman'ımızı yeniden ayağa kaldırma mücadelemize güç katıyor. Emek veren, katkı sunan, yüreği bizimle atan herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Berlin'de İş İnsanlarıyla Buluştu - Son Dakika

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