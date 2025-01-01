Adıyaman Belediyesi 153 Çağrı Merkezi 201 Bin 595 Çağrı Aldı

Güncel

Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları

Yıldız futbolcu kendi kulübüyle alay etti

Bu kez Taksim Meydanı\'ndalardı! Karşılarında görenler şaşırdı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi 153 Çağrı Merkezi, 1 Nisan ile 30 Aralık 2024 tarihleri arasında toplam 201 bin 595 çağrı aldı. Merkez, günlük ortalama 750, aylık ise yaklaşık 22 bin çağrıyı yanıtladı.

Adıyaman Belediyesi 153 Çağrı Merkezi, 19 personel ve dört geri dönüş elemanı ile 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Gelen talepler kayıt altına alınarak ilgili birimlere iletiliyor. Talep sonuçlandıktan sonra vatandaşlar önce kısa mesaj yoluyla bilgilendiriliyor, ardından geri dönüş ekibi tarafından telefonla aranarak süreç sonlandırılıyor.

Vatandaşlar, ağırlıklı olarak su kesintisi, bozuk yollar, toz, ulaşım hizmetleri gibi sorunlarla merkeze başvururken; ilginç talepler ve belediyenin yetki alanında olmayan istekler de dikkati çekiyor. Aralarında "Komşunun horozu susmuyor, lütfen susturun uyuyamıyoruz", "Yarın okullar tatil mi", "Elektriğimiz kesildi, AKEDAŞ'a söyler misiniz" gibi birçok örneği bulunan çağrılar, çalışanları gülümsetmesine rağmen zaman kaybına neden oluyor.

Tüm çağrılar ihbar olarak değerlendirilse de asılsız ve belediyenin yetki alanında olmayan taleplerin yoğunluğu, acil yardım bekleyen vatandaşların erişimini zorlaştırıyor. Çağrı merkezi çalışanları, gereksiz ve asılsız çağrıların yapılmaması konusunda vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini belirtiyor.

Yaz aylarında yoğunluk artıyor

Haziran, temmuz ve ağustos aylarında su kesintisi ve yangın ihbarlarının sayısında ciddi bir artış yaşanırken, deprem sonrası bozuk yollar, su arızaları, sulama ve ilaçlama talepleri de sıklıkla dile getirilen konular arasında yer aldı. Ayrıca, hasat döneminde anız ve ekin yangınları ile sürüngenlere yönelik ihbarlar dikkati çekti.