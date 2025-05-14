Adıyaman Belediyesi'nden Haşere ve Kemirgenlerle Mücadele

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla konteyner kentlerde ve inşaat alanlarında haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle sıcak havada artış gösteren sinek, larva ve fare gibi zararlılara karşı ilaçlama faaliyetlerini düzenli olarak yürütüyor.

Çalışmalar sayesinde konteyner kentlerde hijyenin sağlanması, inşaat alanlarında ise su birikintilerinin önlenerek larva üreme alanlarının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Deprem sonrası konteyner kentlerde yaşamlarını sürdüren hemşehrilerimizin huzuru ve sağlığı için tüm ekiplerimizle sahadayız. Özellikle yaz aylarında artan haşere ve kemirgen sorununa karşı çevre dostu ve bilimsel yöntemlerle etkin bir mücadele yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda hızlıca müdahale ediyor, çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, larva ve haşere ile mücadelenin sezon boyunca aralıksız devam edeceğini belirterek, vatandaşların şikayet ve taleplerini 153 numaralı ihbar hattı ya da 7/24 hizmet veren Beyaz Masa aracılığıyla iletebileceklerini hatırlattı.