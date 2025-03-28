Adıyaman Belediyesi'nden İftar Programı ve Teşekkür Töreni - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nden İftar Programı ve Teşekkür Töreni

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Adıyaman Belediyesi, emekli ve aktif personeli için düzenlediği iftar yemeğinde, emekliye ayrılan 95 personele teşekkür plaketi verdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, emeklilere verdiği plaketle birlikte şehrin toparlanması için çalışan tüm personele teşekkür etti.

28.03.2025 12:20  Güncelleme: 12:58
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde, belediyenin emekli ve sahada görev yapan personeli bir araya geldi. İftar sonrası gerçekleşen törende, emekliye ayrılan personele Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından teşekkür plaketi verildi.

Adıyaman Belediyesi'nin Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Su ve Kanalizasyon İşleri, Zabıta müdürlüğü ve saha amirliğinde görevli personel için kentte bir düğün salonunda iftar programı düzenlendi. İftarın ardından emekliye ayrılan 95 personele Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından teşekkür plaketi verildi.

"Biz büyük bir aileyiz ve tüm çalışanlarımızla birlikteyiz"

Yaptıkları hizmetlerden dolayı emekli personele teşekkür eden Başkan Tutdere, "Adıyaman Belediye Başkanı olarak hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Şehrimiz ve insanlarımız için bugüne kadar verdiğiniz tüm emekler çok kıymetli. Allah sizlere bundan sonraki yaşamınızda sağlık, huzur ve mutluluk versin. Adıyaman Belediyesi her zaman sizin eviniz, yuvanızdır. Biz büyük bir aileyiz ve tüm çalışanlarımızla birlikteyiz" dedi.

Deprem sonrası Adıyaman'da yaşanan büyük yıkıma rağmen, belediye personelinin görevlerinden kaçmayarak kent için canla başla çalıştığını vurgulayan Tutdere, "Bu yaz itibarıyla şehrimizi büyük ölçüde toparlamış olacağız. Hedefimiz, Adıyaman'ı huzur ve barış içinde bir şehir haline getirmek. Biz birlikte güçlüyüz, güçlü bir Adıyaman Belediyesi'yiz. Başka gidecek yerimiz, başka bir evimiz yok. Çünkü başka bir Adıyaman yok" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi'nden İftar Programı ve Teşekkür Töreni - Son Dakika

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