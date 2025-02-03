Adıyaman'da 04.17 Belgeseli Çekildi - Son Dakika
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Adıyaman'da 04.17 Belgeseli Çekildi

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Depremzede 19 kadın, 6 Şubat depremini konu alan '04.17 Belgeseli'ni çekti. Acıları paylaşılıyor.

03.02.2025 11:00
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Haber: Mehmet OFLAZ - Mehmet Duran ÖZKAN

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depremlerin ardından 19 depremzede kadının emeğiyle 04.17 Belgesel çekimi yapıldı. Belgesel çekiminde yer alan kadınlar, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "İki yıl oldu ama hala ilk günkü gibi", "Kadınların acılarına ortak olmak için bu belgeseli çektik", "Acılarımız taze ama sesimiz güçlü" dedi. Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 5 Şubat'ta Adıyaman'da 04.17 Belgeseli Film Atölyesi galasına katılacak.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremin ardından, Adıyaman'da hayata geçirilen "04.17 Belgeseli Film Atölyesi" 16-62 yaş arası arası 19 depremzede kadının emeği ile tamamlandı. 04.17 Belgeseli'nde yer alan kadınlar, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Belgeselin kameramanı Pınar Arslan, belgesel çekiminde yaşadıklarını, "Belgeseli çekerken o ana (6 Şubat) gittik. O anları tekrar yaşadık, sürekli göz yaşım akıyordu. İki yıl oldu ama hala ilk günkü gibi... Belgeselin özellikle kadınlara yönelik olmasını istedik. Çünkü ortada yuva yok, sürekli çadır, konteyner... Süreç kadınlar için çok zor. Acı hala ilk günkü gibi... İnsanlar 'ne olmuş konteynerde yaşayabilirler' diyorlar. Hayır, kadın için çok zor. Bu acıları herkes bir görsün, orada hayat devam etmiyor" diyerek anlattı.

Arslan, belgesel çekiminde yer alan depremzede bir kadının iki kızıyla birlikte engelli kaldığını ve bir kızını kaybettiğini belirterek, "Çok etkilendim. Konteynerde yaşıyorlardı. İçim acıdı. Kadın mutsuzdu. Niçin mutsuzdu? Hem bir kızını kaybetmişti, hem de kendileri engelli adayı olmuştu. Bu durum beni derinden etkilemişti. Belgesel çekimi için enkaza gittiğimde küçük pabuçlar vardı, hala enkazın içerisindeydi" diye konuştu.

"Acılarımız taze ama sesimiz güçlü"

22 yaşında otizmli bir çocuğu olan ev hanımı Bedriye Özel de "Kadınların acılarına ortak olmak için bu belgeseli çektik" dedi. Belgesel çekiminde yer alan gazeteci Armen Korkmaz ise şöyle konuştu:

"Karanlığın en derin saati 04.17'de yaşanan depremden sonra binlerce kadının hayatı değişti. Biz bu belgeselde kadınlar deprem anında neler yaşadılar, depremden sonra neler yaşadılar, nasıl direndiler, hayata nasıl tutundular, birbirleriyle nasıl dayanıştılar bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu belgesel çalışmasını yapma nedenimiz 19 depremzededen oluşan bu ekibin tarihe miras bırakması ve kolektif bir hafıza projesi oluşturmasıdır. Hala depremin ilk günlerindeki gibi yaşıyoruz. Acılarımız taze ama sesimiz güçlü. Bir daha başkalarının da bu acılarını yaşamaması için bir farkındalık oluşturmak için de belgesel projesine katıldık."

"Adıyamanlı kadınlar gerçekten gönlümü fethetti"

04.17 Belgeseli'nin galası öncesi yönetmen ve senarist Sevinç Baloğlu, belgeselde yer alan kadınlarla bir araya gelerek "Oya" filmini seyretti. Baloğlu, yaptığı değerlendirmede, "Adıyaman'da bir grup genç kadın atölye çalışması kapsamında çok yakın dönemde yaşanan depremi konu alan bir film yaptı. Onların belgeselleri üzerine konuşarak belgesel sinema üzerine söyleştik. Daha sonra son yaptığım belgeseli izlettim ve onların sorularını yanıtladım. Bu alanı sevdiklerini, sinema aracılığıyla hikaye anlatmanın tadına vardıklarını görmek beni çok heyecanlandırdı. Araştırmadan kamera kullanımına, kurgudan mekan düzenlemesine kadar her alanda çalışmışlar ve iyi bir ekip olmuşlar. 04.17 Belgesel Atölyesindeki Adıyamanlı kadınlar gerçekten gönlümü fethetti" dedi.

Atölyenin katılımcılarından Tülay Açık, yaşadıkları süreci "Atölye hayatımızı tamamen değiştirdi. Yönetmen Sevinç Baloğlu'nun belgeselini izleme şansımız oldu. Bizim belgeselimize de güzel bir ışık tutacağını düşünüyoruz. Ayrıca bize kameralarını hediye ettiler, bunun için sonsuz teşekkür ediyoruz. 6 Şubat bizim için hem buruk hem de anlamlı bir gün olacak. Depremde kaybettiklerimizi anarken, ortaya koyduğumuz çalışmayı da insanlara göstermek için mücadele ediyoruz. Kefensiz olarak toprağa verilen yakınlarımızın bizlere bıraktığı emaneti bu belgeselle yansıtmayı ve vefa borcumuzu ödemeyi düşünüyoruz" diye anlattı.

Atölyeye katılan bir diğer isim Feride Cömert, çalışmanın kendileri için önemine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu depremde çok acı yaşadık, birçok yakınımızı kaybettik. O süreçte elimiz kolumuz bağlıydı, bir şey yapamamanın çaresizliğini hissettik. Ancak bu atölye sayesinde sesimizi duyurma fırsatı bulduk. Şimdi en azından bir iz bırakmak, bizden sonrakilerin bu belgeselden öğrenerek daha iyi hazırlanmalarını sağlamak istiyoruz."

CHP Lideri Özgür Özel de galaya katılacak

04.17 Belgeseli Film Atölyesi'nin galası 5 Şubat'ta saat 19.30'da TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de galaya katılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da 04.17 Belgeseli Çekildi - Son Dakika

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