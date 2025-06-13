Adıyaman\'da 2 Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi'nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 02 AAN 162, 02 ABS 106 ve 02 EB 874 plakalı otomobiller ile 02 BL 777 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kentte meydana gelen diğer kazada ise Y.K. yönetimindeki 02 AEU 508 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Y.A'ya (17) çarptı.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.