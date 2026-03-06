Adıyaman'da 8 Mart'a Özel Şehrin İlk Kadın Danışma Merkezi Açılıyor - Son Dakika
Adıyaman'da 8 Mart'a Özel Şehrin İlk Kadın Danışma Merkezi Açılıyor

06.03.2026 16:16  Güncelleme: 17:11
Adıyaman Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinliğe imza atıyor. Şehirde bir ilk olma özelliği taşıyan Kadın Danışma Merkezi'nin açılışının yanı sıra sergi ve konser programlarıyla kadınların toplumsal rolüne dikkat çekilecek.

Adıyaman Belediyesi, 8 Mart programı çerçevesinde kadınlara yönelik destek mekanizmalarını kalıcı hale getiriyor. Altınşehir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve kentin ilk Kadın Danışma Merkezi olma özelliğini taşıyan tesis, 8 Mart günü saat 13.00'te düzenlenecek resmi törenle hizmete girecek. Merkez; hukuk, psikoloji ve sosyal hizmet alanlarında kadınlara ücretsiz danışmanlık sağlayarak sosyal dayanışmayı güçlendirecek.

Sanatın diliyle kadın: Sergi ve koro konseri

Kutlama programı akşam saatlerinde Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi'nde devam edecek. Saat 20.30'da ressam İlknur Yorguç'un kadının çok yönlü kimliğini işlediği "Bir Kadın, Bin Renk" isimli resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sanat dolu gecenin finalinde ise saat 21.00'de Şef Nesrin Aslancan yönetimindeki Kommagene Kadın Korosu sahne alacak. "Kadın Sesiyle Yadigar Türküler" başlıklı konserde, Türk halk müziğinin sevilen eserleri kadınlar tarafından seslendirilecek. Ayrıca ADIPAYAM Kadın Kooperatifi tarafından bugüne özel hazırlanan tasarım kutulu ikramlıklar vatandaşlara sunulacak.

"Kadınların gücü şehrimizin gücüdür"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kadınların her alanda güçlenmesinin yerel yönetimlerin öncelikli görevi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha güçlü yer alması için çalışıyoruz. Şehrimizde ilk kez hizmete girecek olan Kadın Danışma Merkezimizle, kadınların ihtiyaç duyduğu profesyonel desteklere ulaşımını kolaylaştıracağız. Kadınların gücü, şehrimizin gücüdür. 8 Mart'ı sadece bir gün değil, kadın emeğini ve mücadelesini her daim görünür kıldığımız bir farkındalık süreci olarak görüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı programlarımıza davet ediyorum."

