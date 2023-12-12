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Adıyaman'da Bisiklet Hırsızlığı - Son Dakika
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Adıyaman'da Bisiklet Hırsızlığı

Adıyaman'da bir kişi, evinin bahçesinden Muhammed Efe Şahin'e ait bisikleti çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, hırsızlık şüphelisini yakalayarak bisikleti sahibine teslim etti.

12.12.2023 - 11:55,
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ADIYAMAN'da, evinin bahçesinden Muhammed Efe Şahin'e ait bisikleti çalan F.G. yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Efe Şahin bisikletini binanın bahçesine bırakarak eve geçti. Bir süre sonra evden çıkan Şahin, bisikletinin çalındığını görünce durumu polis bildirdi. Ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, yüzünü maske ile kapatan hırsızlık şüphelisinin F.G. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin adresini tespit ederek, gözaltına aldı. Çalınan bisiklet sahibine teslim edilirken, F.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Adıyaman\'da Bisiklet Hırsızlığı
Kaynak: DHA
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Yeşilyurt, Efe Şahin, Güvenlik, Hırsızlık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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