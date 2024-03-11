Adıyaman\'da firari hükümlü yakalandı

Adıyaman'da 5 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "taksirle ölüme neden olma" suçundan hakkında 5 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç'nin saklandığı adresi belirledi.
Hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Ö.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Teknik direktör Mustafa Dalcı, kazanmanın oyuncuları ve takım için önemli olduğunu belirtti. Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise iyi bir oyun sergilemelerine rağmen yenildikleri için üzüldüklerini ifade etti.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Durmuş Kuluyever (81) idaresindeki traktör, Osmanbükü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak Kuluyever olay yerinde hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin Kale Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Fransız gazetesi Liberation, Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti. Gazete, yayınladığı küstah karikatürde açlıkla mücadele eden Gazzelileri aşağılayıcı bir şekilde tasvir etti.
Düzce'de Yunus timlerinin yaptığı uygulamada bir şahıs, polisleri görünce içerisinde uyuşturucu bulunan poşeti atıp kaçtı. Polis, kamera görüntülerinden eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasıyla açılan Terkos Kültür Evi, İSKİ tarafından restore edilen Osmanlı döneminin ilk modern su tesisi pompa istasyonudur.
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